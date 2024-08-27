Samsun'da Şiddetli Yağış Sonucu Sentetik Çim Saha Suyla Doldu

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağıştan dolayı sentetik çim saha suyla doldu. Suni çim kabarırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Gazipaşa Mahallesi'nde amatör futbol müsabakalarının oynandığı sentetik çim saha, şiddetli yağıştan nasibini aldı. Halı saha suyla doldu, sahada oluşan su birikintisi nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu. - SAMSUN
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