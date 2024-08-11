Samsun'da Sokak Hayvanları Yasasına Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Sokak Hayvanları Yasasına Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Geniş Video İzle

Samsun'da Alfa Derneği, Mavi Yaşam, Samsun Bisiklet Grubu, Samsun Vosvos Grubu, Disk Emekli-Sen Samsun Şubesi sokak hayvanları yasasına karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte konuşan Avukat Tunahan Gök, yasanın çıkmasında sorumluluğu olanları eleştirdi ve sokak hayvanlarının korunması için direnileceğini vurguladı.

11.08.2024 12:06  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'da  Alfa Derneği, Mavi Yaşam, Samsun Bisiklet Grubu, Samsun Vosvos Grubu, Disk Emekli-Sen Samsun Şubesi sokak hayvanları yasasınına karşı yürüyüş düzenledi.

Samsun'da sokak hayvanları yasasına tepki yürüyüşü düzenleyen Alfa Derneği, Mavi Yaşam, Samsun Bisiklet Grubu, Samsun Vosvos Grubu, Disk Emekli-Sen Samsun Şubesi, hükümete seslendi. Yürüyüşte konuşan Avukat Tunahan Gök, şunları söyledi:

"Hep birlikte sözümüzü tutuyoruz. Bundan sonra da tutacak mıyız? Bu yasanın çıkmasında kimin parmağı varsa, oylamaya katılmayan milletvekilleri yasa ve 'evet' oyu veren milletvekilleri hepsinin bu hayvanların vebali üzerinde eli var ve iki yakası bir araya gelmeyecek arkadaşlar.

Bu topraklarda dünyanın ilk hayvan hastanesi kuruldu. Biz dünyanın her en merhametli milletlerinden biriyiz. ve arkadaşlar bu kanlı yasayı bu toprakların vicdan ve merhameti kaldırmıyor. Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu katliamı hepimiz gördük. Hayvanların kafasını kestiler. Toplu mezarlara gömdüler. ve bu caniler bizim aramızda. Bunları toplayacak bir kanun yok mu? İşleri güçleri öldürmek, işleri güçleri yasaklamak, işleri güçleri yok etmek mi? Tamam, bizim işimiz de yaşatmak. Biz de inatçıyız. Biz de burada sonuna kadar direneceğiz. Var mısınız? Hiçbir şekilde panik yapmıyoruz. Yasa çıkmış olabilir. Ama biz net ve kararlıyız. Sokağımızda yatan, kimseye zararı olmayan hayvanları vermeyeceğiz, vermiyoruz. Söz veriyor musunuz? Samsun halkı direnecek mi? O zaman arkadaşlar bütün eylemlerinize katılın lütfen. Yürüyüşlerde kalabalık olalım. Onları bizden başka savunacak kimse yok. Buradaki yürekli insanlar onların sesi olacak. Bu insanlar bu ülkenin vicdanı, bu ülkenin merhametidir. İstedikleri kadar kötü olsunlar. Biz bu kötülüğe karşı galip geleceğiz."

Kaynak: ANKA

Samsun, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Sokak Hayvanları Yasasına Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:05:50. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Sokak Hayvanları Yasasına Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement