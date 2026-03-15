Samsun\'da sosyal hizmet yatırımları güçleniyor

Samsun'da engelli bireylerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar birçok kesime yönelik sosyal hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yürütülen yatırım projelerinin devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle kent genelinde sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Vatandaş odaklı yaklaşımla yürütülen projelerle Samsunluların daha modern ve konforlu alanlarda hizmet almasının hedeflendiği belirtildi.

2023-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 8 önemli yatırımın hayata geçirildiği kaydedildi. Projelerle özellikle yaşlı bireyler ve özel vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Havza Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Etüt Binası'nın yapımı, Samsun Kadın Konukevi'nin inşası, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhane onarımı, Atakum ilçesindeki Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası'nın deprem güçlendirme ve onarımının proje aşamasında olduğu bildirildi.

Ayrıca Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ek binasının bakım ve onarımı, İlkadım Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) yapımı ile İlkadım ilçesinde yapılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın yapım çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Samsun'a gösterdikleri yakın ilgi ve gelişimi noktasında yatırım ve çalışmalar için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, Cumhurbaşkanlığı kabinemizin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve kıymetli Samsunlu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN