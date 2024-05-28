Samsun'da Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi Test Aşamasına Geçti - Son Dakika
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Samsun'da Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi Test Aşamasına Geçti

Samsun\'da Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi Test Aşamasına Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tamamlanarak test aşamasına geçildi. Günde 4 bin 320 metreküp su arıtacak tesisle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, teknik ve mekanik sistemlerdeki testlerin tamamlanmasıyla hizmete alınacak tesisin 19 mahallenin su problemini çözeceğini söyledi.

28.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tamamlanarak test aşamasına geçildi. Günde 4 bin 320 metreküp su arıtacak tesisle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, teknik ve mekanik sistemlerdeki testlerin tamamlanmasıyla hizmete alınacak tesisin 19 mahallenin su problemini çözeceğini söyledi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük metropol kenti Samsun'u güçlü ve sağlıklı altyapıya kavuşturmak için 17 ilçedeki yatırımlarına devam ediyor. İl genelindeki tüm kırsal mahallelerin içme suyu problemini çözmeyi hedefleyen SASKİ; içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atık su altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mahallelerin içme suyu şebeke hatlarını yenileyerek halkın yaşam kalitesini yükselten SASKİ, suyu memba kalitesine getirmek için de arıtma tesisleri inşa ediyor.

Çalışmalarla ilgili son durumu paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, arıtma tesisisin açılışını yapmaya hazırlandıklarını belirtti. Kırsal mahallelerde içme suyu sorunlarının tamamını çözeceklerini söyleyen Başkan Doğan, "Tüm ilçelerimizde halkımıza sağlıklı ve memba kalitesinde su sağlamak için SASKİ Genel Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz, şehrimizin her noktasında gece gündüz çalışıyor. İçme suyu problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Büyük emek harcanarak inşa edilen Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde şu an kurulan sistemler test ediliyor. Ardından da açılışını gerçekleştirip hizmete alacağız. Kızlar Çayı'ndan duktil boru hattıyla temin edeceğimiz suyu burada arıtarak mahallelerimize dağıtacağız. 19 mahallemizin su problemini çözerek, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Testleri yapılıyor

Terme ilçesinde startı mayıs ayında verilen Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'nde inşaat süreci sona erdi. Tesiste saha borulama işleri, vana, çekvalf, demontaj parçalarının montajları, pompa-motor, debimetre, vinç, kum filtresi, hızlı-yavaş karıştırıcılar, blowerlar, sürgülü kapaklar, durultucu lamella, gaz klor sistemi montajları yapıldı. Elektrik dağıtım tesisatı, elektrik pano işleri, kuvvetli ve zayıf akım kablolama, topraklama-paratoner sistemi, aydınlatma, PLC-haberleşme işleri, kamera sistemi ve yangın alarmı tesisatları bitirildi. Ayrıca su alma yapısı terfi merkezi ve ara terfi merkezinin enerji nakil hatları ile saniyede 50 litre su basma kapasitesine sahip pompaları dahil tüm mekanik ekipman kurulumları da tamamlandı. Gerekli tüm kontrollerin yapıldığı tesiste test işlemleri devam ediyor.

19 mahallenin su sorunu çözülüyor

Yaklaşık 75 milyon TL'ye mal olan tesis, uzun yıllardır su problemi yaşanan Terme'nin Örencik, Kervansaray, Ambartepe, Kocamanbaşı, Kesikkaya, Oğuzlu, Kazımkarabekirpaşa, Bazlamaç (Hoylan Mevkii), Akçaykaracalı, Akçagün ve Mescitli ile Salıpazarı'nın Güzelvatan, Konakören, Suluca, Cevizli, Kızılot, Yeşilköy, Yenidoğan ve Sarıhasan olmak üzere 19 mahalleye kesintisiz su verecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi Test Aşamasına Geçti - Son Dakika
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