Samsun\'da Tramvaylar 19 Mayıs Coşkusuna Özel Giydirildi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin gözde ulaşım araçları olan tramvaylar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna özel olarak giydirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bu özel günün gençlere ve tüm Türk milletine armağan edilen en önemli adım olduğunu belirterek, "Bu özel günün coşkusunu şehrimizin her yerinde hissettirmek için çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sokak ve caddeleri 19 Mayıs'ın tarihi önemini yansıtan bayraklar ve afişlerle donatılırken, bazı tramvaylar da bu coşkuya ortak olmak için özel olarak tasarlandı. Türk bayrağı motifleriyle 19 Mayıs ruhunu yansıtan tramvaylar, şehrin her köşesinde büyük beğeni topluyor. 19 Mayıs coşkusu sadece tramvaylarda değil, şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle de sürüyor. Gençlerin ve tüm vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen spor etkinlikleri, konserler, sergiler, gösteriler ve birbirinden farklı etkinlikler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, güneşin doğduğu şehir Samsun'da büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın şehrin dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin kıvılcımının ateşlendiği, gençliğe olan güvenin ve geleceğe olan inancın simgesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günde, şehrimizin her köşesinde, tüm renkleriyle ve heyecanıyla bayram havası esiyor. Tramvaylarımızın özel olarak giydirilmesi de bu kutlu günün anlamına ve önemine vurgu yapmanın bir ifadesidir. Türk bayrağının gururunu taşıyan tramvaylarımız, şehrimizin dört bir yanında gezen herkesin gözlerini kamaştırıyor ve 19 Mayıs ruhunu yeniden hissettiriyor" diye konuştu. - SAMSUN