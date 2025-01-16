Samsun\'da Vali ve Belediye Başkanı, Hastaneyi Ziyaret Etti

Yerel

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara moral verdi.

Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, hastalara ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Tavlı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çeşitli değerlendirmeler de yaptı.

Hastalarla sohbet eden ve sağlık çalışanlarına moral veren Vali Tavlı ve Başkan Doğan, tedavi sürecindeki hastaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek, hastane hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi için önerilerde bulundular.

Yöneticiler, vatandaşların tedavi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. - SAMSUN