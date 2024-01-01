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Samsun'da Yat Limanı'nda Coşkulu Yılbaşı Kutlamaları - Son Dakika
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Samsun'da Yat Limanı'nda Coşkulu Yılbaşı Kutlamaları

Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde onlarca vatandaş, dans ederek ve şarkılar söyleyerek 2024 yılına coşkulu bir şekilde girdi. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda vatandaşlar, para ve sağlıklı bir hayat dileklerini ifade ettiler.

Samsun\'da Yat Limanı\'nda Coşkulu Yılbaşı Kutlamaları
01.01.2024 - 02:10,
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Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde onlarca vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı.

Türkiye'ni farklı şehirlerinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlandı. Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde ise vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2024 yılına girdi. Çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar anın tadını çıkardı. 2024 yılından genellikle para ve sağlıklı bir hayat istediklerini ifade eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar gönüllerince yılbaşını kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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