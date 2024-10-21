Samsun'da Yeni Körüklü Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika
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Samsun'da Yeni Körüklü Otobüsler Hizmete Girdi

Samsun\'da Yeni Körüklü Otobüsler Hizmete Girdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni aldıkları 10 körüklü otobüsü yolcu taşımaya başlattı. 18 metre uzunluğundaki otobüsler, 146 yolcu kapasitesiyle ekspres hatlarda hizmet verecek.

21.10.2024 19:33  Güncelleme: 19:35
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 10 körüklü otobüs, yolcu taşımaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı paylaşımda otobüslerin hizmete girdiğini duyurarak, "Körüklü otobüslerimiz şehrimizin yollarını arşınlamaya başladı. Yeni aldığımız 10 körüklü otobüsümüz bu sabah itibarıyla yolcu taşımacılığına başladı. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüslerimiz 146 yolcu kapasitesine sahip. Ekspres hatlarında hizmet vermeye başlayan yeni otobüslerimiz, kent içi ulaşımına da yeni bir soluk kazandırmış olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Yeni Körüklü Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika

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