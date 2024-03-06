Samsun\'da Yıkılan Su Deposunun Yerine Yeni İnşa Ediliyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), su kaçaklarının artması ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Çarşamba ilçesinde kontrollü şekilde yıktığı ayaklı içme suyu deposunun yerine yenisini inşa ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ, abonelerini daha temiz, sağlıklı ve kaliteli suya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal ilçelerde bir yandan yeni içme suyu isale hatları döşeyen genel müdürlük diğer yandan da su depolarını yeniliyor. Bunlardan birisi de Çarşamba ilçesine bağlı Yaycılar Mahallesi'ndeki su deposu.

30 metre ayak yüksekliğinde

35 yıl önce yapılıp zaman zaman beton parçalarının düşüp can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren, boruların işlevini yitirmesi nedeniyle su kayıplarının artmasına sebebiyet veren 30 metre ayak yüksekliğinde ve 100 metreküp hacmindeki Çarşamba ilçesine bağlı Yaycılar Mahallesi'ndeki su deposu, mahalle sakinlerinin de talebiyle yakılmıştı. Yapımına hızla başlanana yeni deponun inşaatı devam ediyor. Aynı yükseklik ve hacme sahip olacak Yaycılar İçme Suyu Deposu'nun 5 kademe ayak ve tabliye beton imalatını tamamlayan ekipler, 6. kademenin ayak ve tabliye demir kalıplarını hazırlıyor.

Ekonomik ömrü daha uzun olacak

İnşaat çalışmalarına ilişkin açıklama yapan SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Pınar Bölükbaşı, "Kırsal mahallelerimizde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu problemlerine kalıcı şekilde son vermek için yatırımlarımız devam ediyor. Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için mesai gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz. Yaycılar Mahallesi'nde inşa ettiğimiz ayaklı su depomuzda da artık sona yaklaştık. 5 kademe ayak ve tabliye beton imalatını tamamladık, 6. kademenin ayak ve tabliye demir kalıplarını hazırlıyoruz. Nisan ayı gibi çalışmalar tamamlanmış olacak. Yeni ayaklı su deposu eskisine göre daha sağlam, kaliteli ve ekonomik ömrü uzun olacak" dedi. - SAMSUN