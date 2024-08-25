Samsun\'da Yol Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ulaşım yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede yol yatırımları devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni ulaşım yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Yol açma çalışmalarıyla ilçeye yeni yollar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Yeni, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşımda dev hamleleri hayata geçiriyoruz. Ulaşım ağımıza eklediğimiz yeni güzergahlarla mesafeleri daha kısa hale getiriyor, şehir içi trafik yoğunluğunu ise azaltıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN