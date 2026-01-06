Samsun\'da çukura düşen yavru köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri çukura düşen bir yavru köpeği kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde şiddetli rüzgarın etkili olduğu akşam saatlerinde yol kenarında bir çukurdan köpeğin sesleri duyuldu. Durumu fark eden zabıta ekipleri hemen müdahale ederek yavru köpeği güvenli bir şekilde çukurdan çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutlu son. Can dostumuz emin ellerde. Böyle güzel bir ekiple şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Zabıta teşkilatımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN