Samsun\'daki emekli sendikaları AYM\'den memur emeklilerine seyyanen ödeme kararı istedi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Tüm Emeklilerin Sendikası ile DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası'nın Samsun ve Atakum şubeleri, çalışan memurlara verilen seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılmasını istedi. Sendikalar, konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne taşınan dosyanın gecikmeden görüşülmesi ve seyyanen artışın bütün emeklileri kapsaması çağrısında bulundu.

Sendikaların üyeleri, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gazi Müzesi önünde saat 18.30'da bir araya geldi. Ortak basın açıklamasını iki sendika adına Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu okudu.

"SEYYANEN ÖDEME EMEKLİLERE YANSITILMADI"

Açıklamada, genel seçimler öncesinde kamu çalışanlarına yapılacak seyyanen artışın emeklilere de yansıtılacağı yönünde söz verildiği, ancak seçimlerin ardından çıkarılan düzenlemenin memur emeklilerini kapsam dışında bıraktığı savunuldu. Bu durumun çalışanlar ile aynı görevlerden emekli olmuş kişiler arasında gelir farkı yarattığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yıllarca aynı okulda ders vermiş iki öğretmenden biri emekli olduğu için cezalandırılmıştır. Aynı hastanede hayat kurtarmış sağlık emekçileri arasında biri emekli olduğu için gelir uçurumu yaratılmıştır. Aynı devlet dairesinde aynı masayı paylaşmış, aynı unvan ve dereceyle bu ülkenin kamusal varlığını inşa etmiş yurttaşların maaş bağı yapay ve gayrimeşru bir biçimde koparılmıştır."

Sendikalar, mağduriyetin yalnızca memur emeklileriyle sınırlı olmadığını belirterek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

"AYM, DÜZENLEMEYİ BİR AN ÖNCE GÜNDEMİNE ALMALI"

Seyyanen ödemeye ilişkin bir davanın yerel mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşındığı belirtilen açıklamada, düzenlemenin eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri yönünden incelenmesi istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Mahkeme üyelerine buradan, emek hareketinin merkezinden sesleniyoruz: Anayasa'nın lafzı ve ruhu açıktır. AYM, kamusal adaletin, sosyal devlet ilkesinin ve kanun önünde eşitliğin gereğini yerine getirmeli; bu ayrımcı mevzuat hükümlerini derhal iptal ederek tarihi hukuksuzluğa son vermelidir."

"EMEKLİ AYLIĞI BİR LÜTUF DEĞİLDİR"

Emekli aylıklarının belirlenmesinde kullanılan enflasyon verilerini ve aylık bağlama oranlarını da eleştiren sendikalar, kök aylık uygulaması nedeniyle yapılan artışların emeklilerin gelirine yeterince yansımadığını savundu. Açıklamada, "Emekli aylığı bir sosyal yardım, bir lütuf ya da sadaka değildir. Emekli aylığı; bu ülkenin fabrikalarında, tarlalarında, okullarında, hastanelerinde ve atölyelerinde dökülen alın terinin, peşin peşin ödenmiş primlerin anayasal ve yasal karşılığıdır" denildi.

Sendikalar, seyyanen ödemenin geçmişe dönük hak kayıplarıyla birlikte memur emeklilerine verilmesini ve artışın SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına da eklenmesini talep etti. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi, en düşük kök aylığın en az asgari ücret düzeyine çıkarılması, emekliler arasındaki aylık farklarını giderecek bir intibak yasası çıkarılması, sağlık hizmetlerindeki katılım paylarının kaldırılması ve emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının güvenceye alınması da talepler arasında yer aldı.