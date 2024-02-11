Samsun İlkadım Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Farklı şehirlerden ilimize gelmiş, buraya hem ekonomik hem de kültürel katkı sunan hemşehri derneklerini önemsiyorum" dedi.

İlkadım'da bulunan hemşehri derneklerine ziyaretlerini sürdüren Başkan Demirtaş, bu kapsamda ilk olarak Trabzon Şalpazarı-Ağasarlılar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Çolak ve yönetim kurulu üyeleri tarafında karşılanan Başkan Demirtaş, belediyenin mali durumu ve hayata geçen Ataocağı, Şefkat Evi, Refakatçi Evi, Mahalle Kreşi ve Kültür Evi, geri dönüşümde farkındalık oluşturan Atık Toplama Merkezi (ATOM), Getir Atığını, Al Harçlığını uygulaması hakkında bilgiler aktardı.

"Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplama gayretinde olacağım"

Başkan Demirtaş, ziyarette yaptığı konuşmada seçimlerde yeniden aday olduğunu hatırlatarak, "Halkımızın teveccühü ile tekrar bu görev bir kez daha şahsıma teslim edilirse, ilk olarak kentlerimize başka kentler ve bölgelerden gelen, kendi yöresel ve kültürel değerlerini yaşatmaya çalışan, yaşanılan şehrin sorunlarından uzaklaşan değil, bir arada olacak bu dengeyi koruyacak hemşehri derneklerimizi tek çatı altında olacağı bir yapıyı ilçemize kazandırma gayreti içinde olacağım" diye konuştu.

Trabzon Şalpazarı-Ağasarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Çolak, 5 yıllık görev süresi içerisinde İlkadım Belediyesi'nden her türlü desteği gördüklerini belirterek, teşekkür etti.

"İşbirliğimiz, birlikteliğimiz devam edecek"

Sonrasında Balkan Türkleri Kültür-Haberleşme Derneği'ne ziyarette bulunan Başkan Demirtaş, "İlkadım'da tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de buna karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Derneklerle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da hemşehri derneklerini önemsiyoruz. Görev sürecimden bu yana sivil toplum kuruluşlarımızla çok iyi bir iletişim içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimiz birlikteliğimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Balkan Türkleri Kültür-Haberleşme Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, çalışmalarından dolayı Başkan Demirtaş'a teşekkür etti. - SAMSUN