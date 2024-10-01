Samsun İtfaiyesi, 310 Yıllık Köklü Geçmişini Kutluyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, itfaiyenin köklü geçmişi, disiplini ve tahammülü ile 310 yıl öncesine dayanan kadim bir teşkilat olduğunu söyledi.

Vezirköprü ilçesinde İtfaiye Haftası kapsamında bir program düzenlendi. İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlenen etkinlikte Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Jandarma Komutanı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş ve itfaiye personeli bir araya geldi.

"İtfaiye, 310 yıl öncesine dayanan kadim bir teşkilattır"

Teşkilatlarının çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Ertan Özcan, "Can pahasına mücadele veren gönüllerin teşkilatı olan itfaiye teşkilatı, köklü geçmişi, disiplini, tahammülü, 310 yıl öncesine dayanan kadim bir teşkilattır. 1714 yılında emme Tulumba'nın icadıyla temelleri atılan, meşalesi yakılan teşkilatımız o günden bugüne çeşitli evrelerden geçmiş, 25 Eylül 1923 yılında belediyelere devredilerek yeni bir döneme imza atmıştır. Bir şehirde gelişmişlik seviyesine bakmak isterseniz, o şehirdeki itfaiye istasyonlarına ve itfaiye istasyonlarının içindeki itfaiye araçlarına bakmanız gerekir. Biz de bu vesileyle geçen dönemde Vezirköprü bölgemizde tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir seviyede birçok itfaiye teşkilatını bizden talep ettiği Vezirköprü'müzü çok uzun yıllara taşıyacak bir itfaiye istasyonu yaptık. Canla başla çalışan Vezirköprü itfaiye ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İlçe İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi ise "Sultan 3. Murat döneminde gönderilen fermanda yangınların önüne geçebilmek adına her haneden evinin önünde bir büyük fıçı dolusu su ve evinin damına kadar ulaşacak bir merdiven bulundurmasını istenmiştir. Yangından kaçılmamasını, yangınla mücadele edilmesi gerektiği de yazılmıştır. Bu bizim teşkilatımız adına ilk resmi belgemiz olarak kabul edilmektedir. Vezirköprü genelinde toplamda 2 adet istasyonumuz, 1 tane grup amirliğimiz, 1 tane kırsaldaki müfrezemiz, 5 tane yangın aracımız, 5 tanesi rütbeli olmak üzere toplam 25 personel, 10 tanesi şoför ve 15 yangın müdahale personeli ile 7/24 çalışma esasıyla hizmetinizdeyiz" diye konuştu.

Kaymakam Kaya da ilçedeki orman ve diğer yangınlara çekinmeden müdahale eden itfaiyelerin haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Program anı fotoğrafının ardından son buldu. - SAMSUN