Samsun Kadın Dayanışması LGBTİ+ operasyonlarına tepki gösterdi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Kadın Dayanışması, LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonlar ve erişim engellerine tepki gösterdi.

Yağmur altında Süleymaniye Geçidi'nde düzenlenen açıklamayı Samsun Kadın Dayanışması adına Zehra Üzümer okudu. Üzümer, 13 Eylül gecesi 15 ilde eş zamanlı düzenlenen ev ve dernek baskınları ile gözaltıları eleştirerek, Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, Muamma, Mersin 7 Renk ve Pozitif Yaşam gibi derneklerin hedef alındığını söyledi.

Adalet Bakanlığı tarafından "Ailem Güvende" adıyla duyurulan operasyonun dernekleri çeşitli suçlamalarla kriminalize etmeye yönelik bir manipülasyon olduğunu savunan Üzümer, yıllardır yasal faaliyet yürüten kurumların hedef gösterildiğini ileri sürdü.

"Hangi aile güvende" diye soran Üzümer, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekerek, güvenlik politikalarının kadınların yaşam hakkını koruyamadığını savundu. Samsun'da son dönemde yaşanan kadınlara yönelik şiddet olaylarını da gündeme getiren Üzümer, koruma kararlarına rağmen kadınların öldürüldüğünü ve saldırıya uğradığını belirtti. Çocuk istismarı, aile içi şiddet ve kadınların maruz kaldığı baskıya da değinen Üzümer, LGBTİ+'ların toplumun dışına itilemeyeceğini söyledi. Üzümer, "Bizler o ailelerin çocukları, kardeşleri, anneleri, komşularıyız" dedi.

Operasyonların yalnızca LGBTİ+'lara değil, kadınların kazanılmış haklarına, örgütlenme özgürlüğüne ve toplumsal muhalefete yönelik olduğunu savunan Üzümer, gözaltıların sona erdirilmesini, erişim engellerinin kaldırılmasını ve hak savunucularına yönelik baskılara son verilmesini istedi.

Zehra Üzümer, "Ne kadınlar ne de lubunyalar olarak bir adım bile geri çekilmeyeceğiz" diyerek, eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.