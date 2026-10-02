Samsun Kavak\'ta gaziler ile genç tekvando sporcuları buluştu

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşması"nda gaziler ile genç tekvando sporcuları bir araya geldi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde Güvenpark Tesisleri Kıl Çadırı'nda gerçekleştirilen programda, gaziler genç sporcularla deneyimlerini paylaştı. Buluşmada sporcular, gazilere hayatları ve mücadeleleri hakkında sorular yönelterek tecrübelerini dinledi. Deneyim paylaşımı ve bayrak atölyesinin de gerçekleştirildiği programda, farklı nesiller arasında anlamlı bir iletişim kuruldu.

Programa Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman, Samsun Valiliği SYDV Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı.