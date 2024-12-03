Samsun SAK Ekibi İlk Saha Faaliyetini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Samsun SAK Ekibi İlk Saha Faaliyetini Gerçekleştirdi

Samsun SAK Ekibi İlk Saha Faaliyetini Gerçekleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi, doğal afetlere karşı etkin müdahale yeteneğini artırmak amacıyla ilk saha faaliyetini Bafra Aparı Şelaleleri'nde gerçekleştirdi. 35 katılımcı ile yapılan 12 kilometrelik zorlu yürüyüş sırasında ekip, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığını test etti.

03.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi, afet durumlarına karşı etkin müdahale yeteneğine sahip olabilmek için ilk saha faaliyetini Bafra Aparı Şelaleleri'nde gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin muhtemel doğal afet ve diğer acil durumlara karşı etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla gönüllü personelden oluşturduğu SAK ekibi, eğitimlerle afet müdahale yeteneklerini geliştiriyor. Bu kapsamda SAK ekibi, ilk saha faaliyetini Aparı Şelaleleri'nde yaptı.

Zorlu doğa şartlarında yaklaşık 35 katılımcı ile 12 kilometrelik yürüyüş, SAK ekibinin hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığını test etmek amacıyla planlandı. Yürüyüş boyunca katılımcılar açık hava şartlarında çeşitli zorluklarla karşılaşarak tırmanış ve diğer zorlu faaliyetleri başarıyla tamamladılar. Bu tür eğitimler SAK ekibinin afet ve acil durumlarda karşılaşabilecekleri her türlü engeli aşabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor.

SAK ekibi, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle sadece fiziksel becerilerini değil aynı zamanda takım çalışması ve liderlik becerilerini de pekiştiriyor. Eğitimler, ekip üyelerinin afet anında daha hızlı ve etkili müdahaleler yapabilmelerini sağlamak için büyük önem taşıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun SAK Ekibi İlk Saha Faaliyetini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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