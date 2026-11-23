Şırnak'ta meydana gelen silah kazasında şehit olan 22 yaşındaki Astsubay Çavuş Yalın Gergün, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun acı haberini umredeyken alan anne Burcu Çelik (44), cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı, dün askeri uçakla Şırnak'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Bekar olan şehit için bugün Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende oğlunun tabutuna sarılan anne Burcu Çelik, "Oğlum sakın korkma, sana hep dua edeceğim" diyerek ona seslendi.

Cenaze töreninde şehidin babası Murat Popov (51), 13 yaşındaki kardeşi Ebrar Zehra Çaylı ve anneannesi Nazime Şenyer de gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yalın Gergün'ün naaşı, Samsun Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Gergün'ün cenazesi Kıranköy Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğine defnedildi.