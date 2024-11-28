Samsun Tekkeköy Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba Dağıtımı - Son Dakika
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Samsun Tekkeköy Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba Dağıtımı

Samsun Tekkeköy Belediyesi\'nden Ücretsiz Çorba Dağıtımı

Tekkeköy Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz çorba dağıtımına başladı. Başkan Mustafa Candal, bu hizmetin dayanışma ve paylaşmanın en güzel ifadesi olduğunu vurguladı.

28.11.2024 16:00  Güncelleme: 16:01
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy Belediyesi, soğuk kış günlerinde ücretsiz çorba dağıtım hizmetine başladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ın talimatı ile ilçede kurulan halk pazarı yerlerinde dağıtılmak üzere çorba kamyonu hizmet vermeye başladı. Hizmet kapsamında hem pazar esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşlar, mobil çorba noktasından ücretsiz olarak çorba, ekmek ve içeceklerini alabiliyorlar.

"Her kaşıkta sevgi ve emek var"

Hayata geçirilen hizmet hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Candal, "Soğuk kış sabahlarında, belediye olarak hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Güne sıcak bir başlangıç yapmanız için hazırladığımız sıcak ve lezzet dolu çorbalarımızla sabahın erken saatlerinde yanınızdayız. Bu çorba, sadece bir ikram değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte olmanın en sıcak ifadesi. Esnafımızın sabah telaşında içini ısıtmak, vatandaşlarımızın yoluna umut katmak için her kaşıkta sevgi ve emek var. Biz inanıyoruz ki bir kase çorba sadece bedeni değil, gönülleri de ısıtır. Bu soğuk günleri birlikte güzelleştirmek için her zaman yanınızdayız" dedi.

Ücretsiz çorba dağıtımının, ilçede kurulan pazar yerlerinde vatandaş ve esnafın hizmetine sunulacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Tekkeköy Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba Dağıtımı - Son Dakika

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