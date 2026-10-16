Samsun Terme\'de yüzde 71 engelli 76 yaşındaki adam, 2 aydır huzurevi bekliyor

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan, yüzde 71 engelli ve kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 76 yaşındaki Bahtiyar Kuşkuoğlu, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını belirterek huzurevi ya da bakımevine yerleştirilmek için yetkililerden yardım istedi.

Terme ilçesinin Evci Mahallesi'nde yalnız yaşayan yüzde 71 engelli Bahtiyar Kuşkuoğlu, kronik CIDP hastalığı nedeniyle ayakta durmakta ve yürümekte zorlanıyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Kuşkuoğlu, yaklaşık 2 ay önce huzurevi veya bakımevine yerleşmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alamadığını söyledi. Dört çocuğunun farklı şehirlerde yaşadığını ve kendisinin yalnız kaldığını ifade eden Kuşkuoğlu, başvurularının bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

"Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum"

Yaşadığı zorlukları anlatan Bahtiyar Kuşkuoğlu, "Dört çocuğum var, hepsi farklı memleketlerde yaşıyor. Terme'nin Evci Mahallesi'ndeki evimde tek başıma yaşıyorum. 7 bin 200 TL yaşlılık aylığı alıyorum. Yüzde 71 engelim var. Engelli aylığı için de başvuruda bulundum. Dizlerimden aşağısı hiç tutmuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bana CIDP tanısı konuldu. Doktorumuz, hastalığın çok nadir görüldüğünü ve dünya genelinde yaklaşık her 100 bin kişiden birinde rastlandığını söyledi. Türkiye'de de bu hastalığa yakalanan kişi sayısının çok az olduğunu belirtti. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Yiyeceğim ve yakacağım var ancak değneklerle ayakta durabildiğim için bunları kullanmakta zorlanıyorum. Hayati ihtiyaçlarımı düşe kalka karşılamaya çalışıyorum. Huzurevinde ya da bakımevinde kalmak istiyorum. Bunun için CİMER ve Açık Kapı başta olmak üzere tüm resmi kurumlara başvurdum. Başvurularımı yapalı 2 ay oldu ancak henüz bir sonuç alamadım. Sadece Samsun'da değil, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki huzurevi ya da bakımevinde kalabilirim. Taburede oturarak abdest alıyordum ancak birkaç gündür yalnızca teyemmüm alabiliyorum. Zor durumdayım, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

"Yerleştirme için ilk sıraya alındı"

Evci Mahallesi Muhtarı Selahattin Gemrik ise Kuşkuoğlu'nun yaşlılık aylığı aldığını ve yemek desteğinden yararlandığını belirtti. Huzurevi veya bakımevine yerleştirilmesi için ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını ifade eden Gemrik, Kuşkuoğlu'nun bir an önce yerleştirilmek istediğini söyledi. Gemrik, sosyal hizmetler yetkililerinden kendilerine bilgi ulaştığını ve Kuşkuoğlu'nun yerleştirme sürecinde ilk sıraya alındığının bildirildiğini aktardı.