Murzioğlu: "Görevimin başına dönmekten büyük mutluluk duyuyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara'da Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır'ı ağırladı. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, geçirdiği tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden görevine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da bir araya gelen Murzioğlu, görüşmede Hisarcıklıoğlu'nun geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ilettiğini belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Murzioğlu'nu sağlıklı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Murzioğlu, "Tedavi sürecim boyunca her zaman yanımda olan, ilgisini ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Geçirdiğim bu süreçte gerek bizzat ziyaret ederek gerekse telefonla arayarak yanımda olan, dualarını esirgemeyen Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'a, Samsun Valimiz Orhan Tavlı'ya, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, siyasi parti temsilcilerine, bürokratlarımıza, oda ve borsa camiamızın değerli başkanlarına, iş dünyamızın temsilcilerine, dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Duaları ve iyi dileklerini her zaman hissettim" dedi.

Tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür eden Murzioğlu, "En büyük teşekkürü de tedavi sürecim boyunca yakın ilgi, alaka ve desteklerini esirgemeyen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve sağlık camiasına borçlu olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Sağlığıma yeniden kavuşarak görevimin başına dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de Samsun iş dünyası ve ülkemiz ekonomisi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN