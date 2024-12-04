Samsun TSO\'da 20 Yılını Dolduran Çalışanlara Teşekkür

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törenle, oda bünyesinde 20 yılı aşkın çalışan yedi personeli teşekkür plaketiyle onurlandırdı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda bünyesinde 20 yıl ve üzeri çalışan personel için tören düzenledi. Törene, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Düzenlenen törende Başkan Murzioğlu, oda bünyesinde 20 yıl ve üzeri çalışan personeli plaketle onurlandırdı. Törende ayrıca, emekliye ayrılan iki personele teşekkür plaketi verildi. Oldukça duygusal anların da yaşandığı tören, toplu halde pasta kesimiyle sona erdi.

"Büyük bir aileyiz"

Plaket alan ve emekliye ayrılan personele bu zamana kadar verdikleri hizmet için teşekkür eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle Samsun iş dünyasının en büyük çatı kuruluşunu temsil eden siz değerli çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler bu kurumun aynasısınız. Bizler burada birbirini seven, sayan büyük bir aileyiz. Sizlerin fedakarca ve özveriyle çalışmalarınız takdire şayandır. Biz iş dünyası ve kentimiz için bu zamana kadar değerli projelere imza attıysak bunda sizlerin de katkıları çok büyük. Kurumumuza vermiş olduğunuz katkılar için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Şehrimize, camiamıza hizmet etmeye birlikte devam edeceğiz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da var. Ben bu arkadaşlarımızı da bu ailenin fertlerinden ayrılmış olarak görmüyorum. Kendilerine birlikte çalıştığımız süre içerisinde vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - SAMSUN