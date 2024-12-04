Samsun TSO'da 20 Yılını Dolduran Çalışanlara Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun TSO'da 20 Yılını Dolduran Çalışanlara Teşekkür

Samsun TSO\'da 20 Yılını Dolduran Çalışanlara Teşekkür

Samsun TSO, 20 yıl ve üzeri çalışanları onurlandırdı. Başkan Murzioğlu, emeklilere plaket verdi.

04.12.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törenle, oda bünyesinde 20 yılı aşkın çalışan yedi personeli teşekkür plaketiyle onurlandırdı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda bünyesinde 20 yıl ve üzeri çalışan personel için tören düzenledi. Törene, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Düzenlenen törende Başkan Murzioğlu, oda bünyesinde 20 yıl ve üzeri çalışan personeli plaketle onurlandırdı. Törende ayrıca, emekliye ayrılan iki personele teşekkür plaketi verildi. Oldukça duygusal anların da yaşandığı tören, toplu halde pasta kesimiyle sona erdi.

"Büyük bir aileyiz"

Plaket alan ve emekliye ayrılan personele bu zamana kadar verdikleri hizmet için teşekkür eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle Samsun iş dünyasının en büyük çatı kuruluşunu temsil eden siz değerli çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler bu kurumun aynasısınız. Bizler burada birbirini seven, sayan büyük bir aileyiz. Sizlerin fedakarca ve özveriyle çalışmalarınız takdire şayandır. Biz iş dünyası ve kentimiz için bu zamana kadar değerli projelere imza attıysak bunda sizlerin de katkıları çok büyük. Kurumumuza vermiş olduğunuz katkılar için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Şehrimize, camiamıza hizmet etmeye birlikte devam edeceğiz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da var. Ben bu arkadaşlarımızı da bu ailenin fertlerinden ayrılmış olarak görmüyorum. Kendilerine birlikte çalıştığımız süre içerisinde vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, samsun, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun TSO'da 20 Yılını Dolduran Çalışanlara Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
21:19 Fikret Orman, Dursun Özbek’i açık açık uyardı Fikret Orman, Dursun Özbek'i açık açık uyardı
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:53 Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ın en büyük sorununu tek seferde çözdü Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 16:19:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun TSO'da 20 Yılını Dolduran Çalışanlara Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.