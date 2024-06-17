Samsun TSO'da Kurban Bayramı kutlaması - Son Dakika
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Samsun TSO'da Kurban Bayramı kutlaması

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın geleneksel Kurban Bayramı kutlaması, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Törende birlik ve beraberlik mesajları veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bayramların dayanışma, kardeşlik ve karşılıklı sevgi ile anlam kazandığını ifade etti.

17.06.2024 18:28
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) geleneksel Kurban Bayramı kutlaması, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kurban Bayramı kutlama programı birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Samsun TSO'da gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri'nin yanısıra, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Törende Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, kapıda karşıladığı misafirleriyle yakından ilgilendi.

Bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bayramların dayanışma, kardeşlik ve karşılıklı sevgi ile anlam kazandığını ifade etti. Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Murzioğlu, "Bugün tekrar hep birlikte bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum. Bu vesile ile birbirimize karşı birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu, sevginin ve saygının ne kadar değerli olduğunu, birlikte çalışırsak ne kadar çok başarı elde edeceğimizi tekrar hatırlıyoruz. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bayramlarda yoğunlaşan sevgi, barış ve kardeşlik ortamının daim olması hepimizin ortak temennisidir. Kurban Bayramı da, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bu güzel duyguları hissedebilmek için hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirebilmeli ve yakınlarımızı mutlaka hatırlamalıyız, bunu göstermeliyiz. Çünkü bayram, paylaştıkça anlam kazanır, çünkü bayramlar bunun için vardır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın, ülkemize, büyük milletimize, İslam alemine, barışa her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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