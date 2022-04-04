Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom' - Son Dakika
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Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

04.04.2022 18:11

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom' Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

SAMSUN - Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen 'atom' her köşe başında tezgahları süslüyor. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan atom tatlısı 'protein deposu' olarak nitelendiriliyor. İftardan sonra tatlı niyetine tüketiliyor.

Atom ustası Serkan Varol, "Şeker, yumurta beyazında yapılan Samsun'un meşhur tatlısıdır. Genelde Ramazan aylarında çıkar. Tadı da çok güzeldir. Fiyatı da küçük 75 kuruş, büyük 1,5 TL olarak satıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise çocukluklarında tattıkları bu lezzeti her Ramazan severek tükettiklerini, şimdiyse çocuklarına tattırmak için satın aldıklarını belirttiler.

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'
Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

YORUMLAR
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Yumurta, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom' - Son Dakika


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