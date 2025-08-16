Samsun\'un Terme Belediyesi\'nden Mahalleye 6 km\'lik Yeni Yol Hizmeti

Samsun'un Terme Belediyesi, Dibekli-Akbucak- Yeni Cami arasındaki 6 kilometrelik sathi kaplama yolu tamamlayarak mahallelinin yıllardır beklediği hizmeti hayata geçirdi. Başkan Şenol Kul, "Her yol, gönüllere uzanan bir hizmettir" derken, mahalle halkı sıcak sofralarını Başkan Kul ve ekibine açtı.

Mahalle halkı, muhtar Şükrü Demir öncülüğünde Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya ve belediye personelini akşam yemeğinde ağırlayarak teşekkürlerini iletti. Çayların içildiği, sohbetlerin yapıldığı buluşmada samimi anlar yaşandı.

"Yol, gönüllere uzanan bir hizmettir"

Mahalle halkının mutluluğunu paylaşan Belediye Başkanı Şenol Kul, "Hemşehrilerimizin yüzündeki gülümseme, bizim en büyük motivasyonumuz. Tozdan, çamurdan kurtardığımız her yol, aslında gönüllere uzanan bir hizmet yoludur. Dibekli-Akbucak-Yeni Cami arası 6 km'lik sathi kaplama yolumuzu tamamlayarak mahallemize kazandırdık. Yol sevincini bizimle paylaşan mahalle halkımızın sıcak misafirperverliği, verdiğimiz sözü tutmanın huzurunu bize yaşattı" dedi.

"Mahalle halkından teşekkür"

Mahalle sakinleri ise yıllardır bekledikleri hizmetin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Bizim için büyük bir hizmet. 7-8 tane mahalleye bağlantı sağlayan önemli bir güzergahı Terme Belediyesi asfalt ile hizmetimize sundu. Gerçekten mutluyuz. Bize sıra gelecek mi diyorduk ama geldi. Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu hizmetler için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." - SAMSUN