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Samsun'un ulaşımı Kadir Gürkan'a emanet edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'ın başına ikinci kez Kadir Gürkan getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SAMULAŞ Genel Müdürlüğü görevine Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ı atadı. Raylı sistem, otobüsler, otoparklar, teleferik ve gezi teknelerinin sorumluluğu Kadir Gürkan'a verildi. 27 Mayıs Pazartesi günü yeni görevine başlayacak olan Gürkan, günde yaklaşık 250 bin insanı ilgilendiren bir sorumluluğu devralacak.

Kadir Gürkan, 2014-2019 yılları arasında SAMULAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. - SAMSUN