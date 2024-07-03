Samsun\'un Vezirköprü ilçesinin tek kadın muhtarı mahalle sorunlarını aktarıyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinin tek kadın muhtarı Şerife Ak, mahallesinin sorunlarını toplayıp, ilgili makamlara aktarıyor.

Vezirköprü'nün kırsalında bulunan Özesentepe Mahallesi'nin kadın muhtarı Şerife Ak, mahallesinin sorunlarını iletmek üzere Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü makamında ziyaret etti. İlçenin tek kadın muhtarı Şerife Ak, "Başkanı makamında ziyaret ettim. Mahallemin yol sorununu dile getirdim. Köy konağı ve muhtarlık ofisi yapılması talebimde bulundum. Seçimden önce seçmenlerime bulunduğum vaatleri hayata geçirmek için yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim" dedi.

Ak, 161 mahallesi bulunan Vezirköprü ilçesinin tek kadın muhtarı olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN