Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı

17.06.2022 16:03
Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı

Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilkokul öğrencilerine karne dağıttı.

Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilkokul öğrencilerine karne dağıttı. Okulun koridorunda yanına gelen ve eğitimine destek olmalarını isteyen görme engelli bir öğrenciye Vali Dağlı, "Sonuna kadar senin yanındayız" diyerek destek vereceklerini söyledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle tüm okullarda öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Samsun'da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilkokul sınıflarında karnelerini dağıttı. Samsun Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda törene katılan Vali Dağlı, öğrencilere karneleriyle birlikte tatilde okumaları için kitap hediye etti. Koridorda görme engelli bir öğrenci, karnesiyle birlikte Vali Dağlı'nın yanına gelerek okula teşrif ettiği için kendisine teşekkür etti. Eğitimine destek olmalarını rica eden başarılı öğrenciyi öncelikle tebrik eden Vali Dağlı, "Sonuna kadar senin yanındayız" dedi.

Sınıfın tamamı takdir aldı

Karne dağıttığı sınıftaki 30 öğrencinin de takdir belgesi almasına vurgu yapan Vali Dağlı, "Öğrencilerimiz gerçekten çok başarılı. 30 öğrencimizin 30'unun da takdirname ile ödüllendirildiğini görmüş olduk. Öğrencilerimiz akademik çalışmalarını gayet güzel yaptılar. Tabii bunun yanında sportif, kültürel, sanatsal çalışmalarında gayet başarılı olduğunu biliyoruz bu okulumuzdaki öğrencilerimizin. Bu manada yaz döneminde de aynı şekilde kendilerini bu çabalarla donatacaklarını ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini, hem dinleneceklerini hem de kendilerini geliştireceklerini biliyoruz. Öğrencilerimizin tamamını kutluyoruz" diye konuştu.

"Hepsi 30 Ağustos'u iple çekiyor"

Öğrencilerin 30 Ağustos tarihinde Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacaklarını dile getiren Dağlı, "Hepsi 30 Ağustos'u iple çekiyorlar, Samsun'daki öğrencilerimizin tamamını tatillerini bu şekilde ayarlamak suretiyle TEKNOFEST'te olacaklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karnelerini alan öğrencilere tatilde ne yapacaklarını soran Dağlı, tüm öğrencileri tebrik ederek tatilde akademik başarıda ve sanat, spor gibi diğer faaliyetlerde kendilerini geliştirmelerini ve dinlenmelerini tavsiye etti.

Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı
Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı
Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı
Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı

YORUMLAR
500
Vali Dağlı: 'Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz' Vali Dağlı: 'Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz' Samsun'da 'Kudüs ve Aksa' konferansı düzenlendi Samsun'da 'Kudüs ve Aksa' konferansı düzenlendi
Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu
15:46 MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi
15:35 ABD'de etkili olan aşırı sıcaklar en az 2 bin sığırın hayatını kaybetmesine neden oldu!
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 16:13:58. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement