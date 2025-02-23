Samsun Valisi\'nden Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, devam eden yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İlde devam eden ve tüm ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Devam eden kar yağışı ile birlikte gizli buzlanma konusunda da uyarılar yapılıyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının da eksi derecelere düşeceği değerlendirildiğinden, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN