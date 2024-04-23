Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan\'da makam koltuğunu çocuklara devretti

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti. Öğrencilerin ilk istek ve temennileri çocuk oyun alanlarının ve okullarda Samsunspor sevgisinin artırılması oldu.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Onur Anıtı'nda gerçekleşen törenle başladı. Burada ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar tarafından anıta çelenk sunuldu. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törenin ardından İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Hiranur Özdemir ve Hasan Eymen Kol, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Burada Vali Tavlı, makam koltuğunu öğrencilere devretti. Koltuğa oturan Öğrenci Hiranur Özdemir yaptığı konuşmada "Göreve başladığımda ilk çalışma olarak çocukların bilinçsizce ekran karşısında olmalarını engellemek için ücretsiz aktivite ve çocuk oyun alanlarının yapılmasını konusunda ilgili birimleri görevlendireceğim. Okullarda teknolojinin yararları kadar olumsuz etkilerinin anlatıldığı bir ders olması konusunda İl Milli Eğitim Müdürümüzün bir çalışma yapmasını istiyorum. Bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarımızda akıl ve zeka oyunları sınıfları açılmalı okul bahçelerine aktivite sahaları kurulmalıdır. Bu konuyla ilgili anne, baba eğitimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar konusunda tüm birimlere kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Samsunspor sevgisini artırılması yönünde hassasiyet bekliyorum"

Hasan Eymen Kol ise "Bu güzel şehrimizin güzel çocukları Samsunsporlu futbolculara desteklerine esirgemeyeceklerine inanıyorum. Okullarda ve şehrimizde Samsunspor sevgisinin artırılması yönünde İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm birimlerden hassasiyet bekliyorum. Samsun ve Samsunsporumuz bizler için kıymetlidir. Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" diye konuştu.

Vali Tavlı, verilen talimatların hep beraber takip edileceğini söyledi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN