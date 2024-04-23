Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan\'da makam koltuğunu çocuklara devretti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti. Öğrencilerin ilk istek ve temennileri çocuk oyun alanlarının ve okullarda Samsunspor sevgisinin artırılması oldu.

23.04.2024 13:16  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti. Öğrencilerin ilk istek ve temennileri çocuk oyun alanlarının ve okullarda Samsunspor sevgisinin artırılması oldu.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Onur Anıtı'nda gerçekleşen törenle başladı. Burada ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar tarafından anıta çelenk sunuldu. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törenin ardından İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Hiranur Özdemir ve Hasan Eymen Kol, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Burada Vali Tavlı, makam koltuğunu öğrencilere devretti. Koltuğa oturan Öğrenci Hiranur Özdemir yaptığı konuşmada "Göreve başladığımda ilk çalışma olarak çocukların bilinçsizce ekran karşısında olmalarını engellemek için ücretsiz aktivite ve çocuk oyun alanlarının yapılmasını konusunda ilgili birimleri görevlendireceğim. Okullarda teknolojinin yararları kadar olumsuz etkilerinin anlatıldığı bir ders olması konusunda İl Milli Eğitim Müdürümüzün bir çalışma yapmasını istiyorum. Bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarımızda akıl ve zeka oyunları sınıfları açılmalı okul bahçelerine aktivite sahaları kurulmalıdır. Bu konuyla ilgili anne, baba eğitimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar konusunda tüm birimlere kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Samsunspor sevgisini artırılması yönünde hassasiyet bekliyorum"

Hasan Eymen Kol ise "Bu güzel şehrimizin güzel çocukları Samsunsporlu futbolculara desteklerine esirgemeyeceklerine inanıyorum. Okullarda ve şehrimizde Samsunspor sevgisinin artırılması yönünde İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm birimlerden hassasiyet bekliyorum. Samsun ve Samsunsporumuz bizler için kıymetlidir. Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" diye konuştu.

Vali Tavlı, verilen talimatların hep beraber takip edileceğini söyledi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Orhan Tavlı, Samsunspor, 23 Nisan, Samsun, Çocuk, Yerel, Yaşam, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement