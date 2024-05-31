Samsun Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilciliği\'ne yeni atama

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Samsun Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi Av. Ali Faik Çamurcu'nun görevi bırakmasıyla boşalan temsilciliğe Av. Oğuz Bakır getirildi.

Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Yıldıran, önceki dönem Vezirköprü Bora Temsilcisi Av. Ali Faik Çamurcu'ya yaptığı hizmetlerinden dolayı plaket takdim ederken, yeni göreve getirilen Vezirköprü Baro Temsilcisi Av. Oğuz Bakır'a da görevinde başarılar diledi.

Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Yıldıran'ın Vezirköprü ziyaretine yönetim kurulu üyeleri Av. Mustafa Akbaş ve Av. Caner Özçelik eşlik etti. - SAMSUN