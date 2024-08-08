Samsun Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amirliğine yeni ekip amiri atandı

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Samsun Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amirliğine ekip amiri Salih Tanrıverdi getirildi.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde önceki itfaiye amiri Alper Çoruh'a amirliği döneminde yaptığı gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim eden yeni İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi, "Görevimiz halkımıza hizmet etmek. Bu bir bayrak yarışı. Alper Çoruh amirim görevi bize devretti. Biz de halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Alper Çoruh ise "Görevi sevdiğimiz ekip amiri Salih Tanrıverdi'ye devrediyorum. Kendisine başarılar dilerim" diye konuştu.

2007 yılında İstanbul itfaiyesinde göreve başlayan Salih Tanrıverdi, 2009 yılında nakille Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı itfaiyeye geldi. İktisat fakültesi kamu yönetimi mezunu olan Tanrıverdi, 2 yıldır Havza Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünde ders vermeye devam ediyor. - SAMSUN