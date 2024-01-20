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Samsunspor'un efsane kaptanı Emin Kar'a vefa örneği - Son Dakika
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Samsunspor'un efsane kaptanı Emin Kar'a vefa örneği

Samsunspor'un efsane kaptanlarından Emin Kar'ın ismi İlkadım ilçesinde bulunan Canpolat Sokağa verildi. Emin Kar'ın adı, vefatının 3. yıl dönümünde sokağa verildi.

Samsunspor\'un efsane kaptanı Emin Kar\'a vefa örneği
20.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:23
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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un efsane kaptanlarından Emin Kar'ın ismi İlkadım ilçesinde bulunan Canpolat Sokağa verildi.

20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor'un geçirdiği kazada yaralanan ve felç kalan, Samsunspor'da kulüp başkanlığı görevi de yapan eski futbolculardan Emin Kar'a, vefatının 3. yıl dönümünde vefa örneği sergilendi. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği, Emin Kar'ın ailesinden izin alarak Kar'ın adını evinin bulunduğu Adalet Mahallesi'ndeki Canpolat Sokağa isminin verilmesi teklifini Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önermişti. Mecliste oy birliği ile alınan karar neticesinde sokağın adı Emin Kar Sokak olarak değiştirilmişti.

Samsunspor kafilesinin geçirdiği elim trafik kazasının 35. yılında yapılan anma törenlerinin ardından "Emin Kar" sokağının açılışı gerçekleştirildi. Törene Samsunspor A.Ş. Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, siyasi parti temsilcileri, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Samsunsporlu taraftarlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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