Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi

26.04.2022 10:12
Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde resim kurslarını tamamlayan kursiyerler, yaptıkları resimleri sergiledi.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde resim kurslarını tamamlayan kursiyerler, yaptıkları resimleri sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen resim sergisini gezen Melek Mızrak Subaşı, kursiyerleri tebrik ederek, sertifikalarını verdi. Bilecik Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal anlamda birçok güzel çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Başkan Vekili Subaşı, bu yönde çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi. Yapılan çalışmalar ile geleceğin ressamlarının yetiştirildiğinin altını çizen Başkan Vekili Subaşı, "Öğretmenimiz Tamer Kamalı ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Bu tür sanatsal faaliyetlerle şehrimize renk kattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı olarak bu tür güzel çalışmalara her zaman katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler de eğitim boyunca çok verimli ve anlamlı bir zaman dilimi geçirdiklerini belirterek, Başkan Vekili Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi
Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi
Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi

YORUMLAR
500
Minik öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı Minik öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı Güzel Market Dayanışma Mağazası ile 200'e yakın ev donatıldı Güzel Market Dayanışma Mağazası ile 200'e yakın ev donatıldı

Şeyh Edebali, Bilecik, Kongre, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement