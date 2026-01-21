Sanat ve Spor Ataşehir\'de buluşuyor

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanat ile spor dünyasını bir araya getirecek panel, Ataşehir'de gerçekleştirilecek. Panelde, alanlarında tanınmış isimler katılımcılarla bir araya gelerek eğlenceli hatıralarını paylaşacak.

22 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak olan panel, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde düzenlenecek. Sevda Tağ'ın moderatörlüğünü üstleneceği panele; ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan ve oyuncu Celil Nalçakan konuşmacı olarak katılacak. Ataşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte, sanat ve spor dünyasının kesişen yönleri ele alınırken, konuk isimler meslek hayatlarından keyifli anekdotları katılımcılarla paylaşacak. Panelin, Ataşehirli sanat ve spor severlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor. - İSTANBUL