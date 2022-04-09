Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu

09.04.2022 12:31
Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu

Oltu Doğutaş Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu.

Oltu Doğutaş Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu.

Oltu Doğutaş Sanayi sitesi Başkanı Cevat Akbulut'un organize ettiği iftar programı Oltu Belediyesi sosyal tesislerinde yapıldı. Yemeğe Oltu Doğutaş Sanayi sitesi esnafı ile Oltu protokolü katıldı.

Yüz kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan Oltu Doğutaş Sanayi sitesi Başkanı Cevat Akbulut, sanayi esnafıyla ustasıyla çırağıyla ve diğer çalışanları ile birlik beraberlik içerisinde olduklarını belirterek iftar yemeğinde bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. - ERZURUM

Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu
Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu
Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu
Sanayi sitesi esnafı iftar yemeğinde buluştu

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Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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