Sanayi ve Teknoloji Bakanı Erzurum\'a geldi

Yerel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk Astronotu Sayın Alper Gezeravcı bir dizi programa katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Erzurum programı çerçevesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, "Kadim medeniyetler şehri, Selçuklu ve Osmanlı yadigarı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir olan Erzurum'da Sayın Bakanım sizi ve Alper Bey'i ağırlamaktan dolayı son derece memnun olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır Bey ve ilk Astronotumuz Alper Gezeravcı ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'muzda geleceğimizin emanetçileri kıymetli gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimiz için bilim ve teknoloji yolunda daima geleceğe dönük ufkumuzla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - ERZURUM