Sanayiciye Özel Kredi Çağrısı - Son Dakika
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Sanayiciye Özel Kredi Çağrısı

Sanayiciye Özel Kredi Çağrısı
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Mustafa Fidan, yüksek bankaların faiz oranlarıyla sanayicilerin ayakta kalamayacağını belirtti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bankaların, yüzde 50-60 faiz ile para verdiğini belirterek, "Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizim çağrımızdır, sanayiciye özel kredi paketleri çıkmazsa sanayiciler ayakta kalamaz" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yatırım, istihdam ve sanayicinin kredi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, yıllardır, özelikle son üç yıldır Diyarbakır OSB olarak kredi konusunu dile getirdiklerini söyledi. Sanayiciye özel krediler çıkarılmazsa 40 yıldır ülkede olan sanayicilerin yavaş yavaş üç yılda dökülmeye başladığını ifade eden Fidan, "Bir ülkede üretim biterse o ülkede her şey biter. Ne enflasyon düzelir, ne istihdam düzelir, ne de ihracat olur. Geçen yıla oranla ihracatta yüzde 40-41 düşüş var. Kredi paketleri çıkıyor. Kredi paketlerinde devletimiz diyor ki, önce SKK, vergi borcunu sıfırla ondan sonra sana kredi vereyim. Aslında devletin çıkardığı kredi paketleri kendi borcunun tahsilatını yapmak için çıkarıyor. Bunun sanayiciye bir faydası yok ki. Bankalar, yüzde 50-60 ile para veriyor. Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

"Bizim çağrımızdır, sanayiciye özel kredi paketleri çıkmazsa sanayiciler ayakta kalamaz" diyen Fidan, "İstihdamımız 23 bin civarında. 5. etap açılmadan önce şunu diyorduk. 320 üzerinde bekleyen sanayici var. Bugünlerde gelip yatırım yapacak sanayici, üretici yok. Adam 100 milyon yatırım yapacak, bankaya aylık 5 milyon faiz verecek. Ama götürüp parasını bankaya yatırırsa 100 milyon 4-5 milyon parasını alacak. Oturduğu yerden parasını kazanacak. Yüzde 50 faizle yatırım yapılacak bir devir değil ki. Önerimiz ve çağrımız, üreticiye sahip çıkılmazsa, üretici desteklenmezse, eski üretici dahil olmak üzere özel kredi paketleri faizini devletin sübvanse edeceği şekilde olmazsa bugün ayakta olan üreticilerde hepsi kaybolacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Fidan, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sanayiciye Özel Kredi Çağrısı - Son Dakika

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