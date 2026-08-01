Sancaktepe Belediyesi’nden spora dev yatırım: Atatürk Mahallesi Spor Salonu hizmete açıldı

Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki spor altyapısını güçlendirmek ve her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İlçenin 14'üncü spor salonu olma özelliğini taşıyan Atatürk Mahallesi Spor Salonu, düzenlenen törenle birlikte Sancaktepeli vatandaşların hizmetine açıldı.

Sancaktepe Belediyesi ilçede sağlıklı yaşamı desteklemek ve spor imkanlarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Atatürk Mahallesi Gülizar Sokak'ta inşa edilen 3 katlı modern spor kompleksi, düzenlenen törenle birlikte Sancaktepeli vatandaşların kullanımına açıldı. Çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken tesis; geniş kullanım alanları, modern donanımı ve sosyal mekanlarıyla dikkat çekiyor.

"Halkın oylarıyla buralara geldik, halkın desteğiyle burada duruyoruz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepelilere hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirirken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sancaktepe için yine güzel bir gün. Keyifle, gururla, onurla sürdürdüğümüz mücadelenin Sancaktepe halkına kıymetli bir eseri kazandırdığı bir gün. Her gün ayrı bir sıkıntıyla, ayrı bir zorlukla mücadele ediyoruz; daha fazla mücadele edeceğiz. Daha fazla kararlılıkla halkımıza, Sancaktepe'de, İstanbul'un dört bir yanında ve ülkemizin her bir köşesinde hizmete devam edeceğiz. Biz bu yola çıktığımızda kararlılıkla sokak sokak mücadele ederek geldik. Çok çalıştık, çok gayret gösterdik, ömrümüzün yarısını bu işlere harcadık ve kazandık. Halkın oylarıyla buralara geldik, halkın desteğiyle burada duruyoruz. Halktan aldığımız güçle halk için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve gelmeden halkımıza ne söz verdiysek, her her dairenin kapısına gidip 'Bu ilçede, bu mahallede, bu sokaklarda bunları yapacağız, bize bir fırsat verin, değişime inanın' dediğimizde insanlara mahcup olmamak için; gece gündüz çalışan her bir kardeşimizi, her bir arkadaşımızı mahcup etmemek için onlarca tesisi 2 buçuk yıl içerisinde Sancaktepe'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Birçok alanda yeni projelerle Sancaktepe'ye kazandırmaya devam edeceğiz"

Başkan Alper Yeğin Sancaktepe'ye kazandırılan pek çok eserden bahsederek, "Şu an Türkiye'de en fazla kreşin olduğu ilçe Sancaktepe. 17 tane kreşimiz var. Göreve geldiğimizde 5 tane vardı, şimdi 17 tane var. Göreve geldiğimizde mahalle spor salonları, fitness salonları olarak bilinen salonlardan 9 tane vardı, bugün 14 tane var, 5 tane ilave ettik. Göreve geldiğimizde 4 sosyal tesisimiz vardı, bugün 14 sosyal tesisimiz var. 7 tane Aile Sağlığı Merkezi'ni komşularımız en güzel şekilde hizmet alsınlar diye yapıp anahtarını İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. 250 bin metrekare park alanını 500 bin metrekareye çıkardık. 12 tane spor parkı yaptık; 10 bin metrekare üzerinde tam 12 tane spor parkını komşularımıza kazandırdık. Yürüyüş yolları yapıyoruz; 2 kilometre uzunluğunda, 50 bin metrekare yeşil alanı olan Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu'nu komşularımızın hizmetine sunduk. Koru parklar yapıyoruz; Abdurrahmangazi Mahallesi'nde Samandıra Koru Parkı, Paşaköy'de Paşaköy Koru Parkı, Sarıgazi Mahallesi'nde Sarıgazi Koru Parkı'nı komşularımızın hizmetine sunduk. Yenidoğan Merkez'de 30 bin komşumuzun bir yıl içerisinde hizmet aldığı, ücretsiz sağlık hizmeti aldığı semt polikliniğini komşularımızın hizmetine sunduk. İlçemizin her bir noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Birçok alanda yeni projelerle Sancaktepe'ye kazandırmaya devam edeceğiz. 2 bin 700 çalışanımızla gece gündüz Sancaktepe halkına hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların, gençlerin ve kadınların spor yapabilecekleri bir mekan olacak"

Atatürk Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen spor salonuyla ilgili konuşan Başkan Yeğin, "Güzel bir spor salonunu Sancaktepe'nin Atatürk Mahallesi ve İnönü Mahallesi sakinlerinin kullanacağı bir noktada komşularımızın hizmetine sunduk, inşallah doya doya kullanacaklar. Burası çok amaçlı bir salon olacak. Çocukların, gençlerin, kadınların spor yapabilecekleri, etkinlik amacıyla kullanabileceği, açık alanda çocuklarımızın etkinliklerine ev sahipliği yapabileceği güzel bir mekan olacak. Yapımında emeği geçen, hafriyatından bugün son anına kadar çalışan her bir kardeşimizin emeklerine sağlık, Allah razı olsun" dedi.

Kurdele kesiminin ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve beraberindeki heyet, modern imkanlarla donatılan 3 katlı kompleksi gezerek incelemelerde bulundu. Tesis bünyesindeki spor alanlarını, fitness salonlarını ve etkinlik bölümlerini inceleyen yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Törenin ardından mahalle sakinleri ve gençler ise, son teknoloji spor aletlerini deneyimleme fırsatı bularak yeni ve ferah bir alanda spor yapmanın keyfini çıkardı.