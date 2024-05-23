Sancaktepe\'deki Temel İnşaatı Boşaltıldı

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Sancaktepe Akpınar mahallesi'nde bulunan, site inşaatının temeli için açılan ve toprak sahipleri ile firmanın davalık olması nedeniyle atıl kalıp zamanla yağmur suları ile biriken içi su dolu temel inşaatı, İBB ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı.

Sancaktepe Akpınar Mahallesi, 8156 ada 13 parsel sayılı taşınmazdaki hafriyat çukurunda biriken su Sancaktepe Belediyesi ve İBB ekiplerinin koordineli çalışması sonucu su pompası ile tahliye edildi. Sancaktepe Belediyesi tarafından toprak sahiplerine 3194 İmar Manunu çerçevesinde işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında inşaat alanında gerekli güvenlik önlemleri alınarak gece ve gündüz olmak üzere alanı kontrol etmek için bekçi görevlendirildi. - İSTANBUL