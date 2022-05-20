"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı - Son Dakika
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"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı

20.05.2022 12:04
"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kariyer ve İstihdam" Fuarı başladı.

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kariyer ve İstihdam" Fuarı başladı. Sancaktepe'deki istihdam verileri ile ilgili konuşan Başkan Döğücü, "İŞKUR'umuzun çalışmasıyla 40 bin kişinin istihdam edildiğini biliyoruz. Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi olarak da 2 bin kişiyi bizatihi biz işe yerleştirdik" dedi.

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kariyer ve İstihdam Fuarı" resmi törenle açıldı. Programa, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe genelinde faaliyet gösteren 25 firma ve birçok vatandaş katıldı.

İstihdama katkı sağlamak ve işveren ile iş arayan vatandaşların bir araya geldiği fuarda stand kuran firmalar ziyaretçiler ile bire bir görüşerek kariyer planlamaları hakkında bilgi alışverişi yapıyor. 21 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürecek fuarda, katılımcılara belirlenen saatler içinde İleri Mülakat teknikleri konusunda uzman kişilerce eğitim verilecek.

İlçe genelinde iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları buluşturduklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, pandemi döneminde Sancaktepe'de toplam 42 bin vatandaşın istihdam edildiğini belirterek "Biz epeydir bu kariyer ve istihdam konusunda belediye olarak özel birim kurduk, çalışıyoruz. Bugün de hem meyvelerini aldık hem de daha geliştirmek için bu fuarımızı açtık. Bizim ilçemizde olan ve civar ilçelerde olan istihdam alanları, işverenler burada stant açtılar. Meslek lisesinden meslek eğitimi alan çocuklarımız da geldi. Firmalarımız, gençlerimiz burada bizim Kariyer ve İstihdam Fuarımızda buluşacaklar. 3 gün boyunca burada işçi arayan, işverenlerle iş arayan gençler buluşacaklar ve inşallah çok güzel bir verim alacak. Şunu belirtmek isterim ki Sancaktepe'de istihdam alanında yapmış olduğumuz çalışmaların rakamsal olarak da meyvelerini verdiğini görüyoruz. Bugün edindiğimiz rakamlara göre sadece İŞKUR'umuzun çalışmasıyla 40 bin kişinin istihdam edildiğini biliyoruz. Artı Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi olarak da 2 bin kişiyi bizatihi biz işe yerleştirdik. Dolayısıyla 42 bin kişiyle zannediyorum büyük bir birincilik bekliyoruz. Bu 2019'dan beri olan veriler. Ama 2 yılı bu rakamların tamamen pandemi döneminde küresel salgın döneminde olan iş yerlerinin kapalı olduğu, kimsenin işçi alamadığı dönemleri de içerdiğine göre biz bu yazın başlangıcından itibaren de rakamlarda da büyük bir artış da bekliyoruz inşallah" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı - Son Dakika


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