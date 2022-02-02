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Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti

02.02.2022 12:20
Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu'nda gösterime girdiği günden beri, bütün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen 'İyi ki Varsın Eren' filmi ilçede gösterim rekoru kırdı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu'nda gösterime girdiği günden beri, bütün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen 'İyi ki Varsın Eren' filmi ilçede gösterim rekoru kırdı.

Gençlik, Spor İlçe Müdürlüğü tarafından genç sporcular film izlemeye gelirken, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e bu filmi izlemek için kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

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Sandıklı Belediyesi, Karahisar, Hisarcık, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti - Son Dakika
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