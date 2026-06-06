Afyonkarahisar'da 06.06.2026 yoğunluğu: 26 çift dünya evine girdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 06.06.2026 yoğunluğu: 26 çift dünya evine girdi

06.06.2026 18:46
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde akılda kalıcı ve anlamlı bir tarih olan 06.06.2026'da evlenmek isteyen 26 çift, nikah müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Belediye Başkanı ve çiftler mutluluklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, akılda kalıcı ve anlamlı bir tarihte evlenmek isteyen 26 çift, 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturdu. Sandıklı Belediyesi Nikah Müdürlüğü'nde gün boyunca yoğunluk yaşanırken, normal günlerde 3 ila 5 arasında değişen nikah sayısı bugün 26'ya ulaştı.

Aylar öncesinden bu tarih için rezervasyon yaptıran çiftler, hem rakamların oluşturduğu görsel uyum hem de kolay hatırlanabilir olması nedeniyle 06.06.2026 tarihini tercih etti. Böylece Sandıklı Belediyesi Nikah Müdürlüğü, ilçede son yılların en yoğun nikah günlerinden birini yaşadı.

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, evlenen çiftlerin mutlu günlerine ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün evlenen çiftlerimiz için çok özel bir tarih. Toplam 26 nikah kıydık. Evlilik yıldönümünü unutmak artık daha zor olacak. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum" dedi.

Nikah kıydıran çiftlerden Ekrem Aktaş, bu tarihi iki ay önceden planladıklarını belirterek, "Unutulmayacak güzel bir tarih. Nikahlandık ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Eşi Ayşe Yıkıldım ise, "Eşim tarihleri unutabiliyor. Bu yüzden özellikle bu günü seçtik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Özel tarihte hayatlarını birleştiren çiftlerden İlker Yasin Açıkgöz de, "Bizim için farklı ve özel olsun istedik. Uzun süredir bu günü bekliyorduk. Çok mutluyuz" dedi.

Eşi Mürüvet Korkmaz ise, "Bu özel tarihte hayatlarımızı birleştirmek istedik. 06.06.2026 tarihinde evlendik ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Nikah Memuru Süleyman Çimen de, özel tarihin yoğunluğa neden olduğunu belirterek, benzer ilginin gelecek yıllarda da devam etmesini beklediklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 06.06.2026 yoğunluğu: 26 çift dünya evine girdi - Son Dakika

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