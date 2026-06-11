Sandıklı'da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi açıldı - Son Dakika
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Sandıklı'da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi açıldı

Sandıklı\'da \'Hayat boyu öğrenme\' sergisi açıldı
11.06.2026 12:22  Güncelleme: 12:23
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yılsonu sergisi düzenlendi. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı Sandıklı Belediye Düğün Salonundaki sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda konuşan yetkililer, hayat boyu öğrenme felsefesinin bireylerin kişisel gelişimine ve toplumsal üretime sağladığı katkıya dikkati çekti. Serginin açılışına Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, eşi Gülistan Yosunkaya, Belediye Başkanı'nın eşi Nurdane Öztaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, açılışın ardından sergilenen eserleri inceleyerek kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sandıklı'da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi açıldı - Son Dakika

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