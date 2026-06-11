Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yılsonu sergisi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı Sandıklı Belediye Düğün Salonundaki sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda konuşan yetkililer, hayat boyu öğrenme felsefesinin bireylerin kişisel gelişimine ve toplumsal üretime sağladığı katkıya dikkati çekti. Serginin açılışına Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, eşi Gülistan Yosunkaya, Belediye Başkanı'nın eşi Nurdane Öztaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri, açılışın ardından sergilenen eserleri inceleyerek kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Sandıklı'da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi açıldı - Son Dakika
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