Şehit Polis Yaşar Özlem İçin Mevlit ve Lokma İkramı - Son Dakika
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Şehit Polis Yaşar Özlem İçin Mevlit ve Lokma İkramı

Şehit Polis Yaşar Özlem İçin Mevlit ve Lokma İkramı
07.06.2026 21:49
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Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polis Yaşar Özlem anısına mevlit programı düzenledi. Hamamönü Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildikten sonra vatandaşlara lokma ikram edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis memuru Yaşar Özlem anısına mevlit programı düzenlendi ve lokma ikramında bulunuldu.

Hamamönü Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehit polis memuru Yaşar Özlem ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programının ardından Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, cami önünde vatandaşlara lokma ikram etti.

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, şehit Özlem'e Allah'tan rahmet dileyerek, organizasyonu gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polis Yaşar Özlem İçin Mevlit ve Lokma İkramı - Son Dakika

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