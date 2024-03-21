Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde bir program düzenlendi.
Sandıklı'da 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Hüseyin Develi Huzurevi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Projesi olan "Çınarlarımızın Gölgesinde Gönül Elçilerimiz" etkinlikleri çerçevesinde Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu program düzenlendi. Programa Kaymakam Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir katıldı. Programda Yunus Emre Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik konseri sunuldu, öğrencilerin oynadığı tiyatro gösterimi yapıldı. Çeşitli şiir ve türkülerin okunması ve doğum günü olan yaşlılar için pasta kesimi yapılmasıyla program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Sandıklı'da Yaşlılar Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?