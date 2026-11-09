SANKO Hastanesi Genel Müdürü Kileci, Atatürk'ü anma mesajında bilime vurgu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SANKO Hastanesi Genel Müdürü Kileci, Atatürk'ü anma mesajında bilime vurgu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SANKO Hastanesi Genel Müdürü Kileci, Atatürk\'ü anma mesajında bilime vurgu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kileci mesajında, aklı ve bilimi esas alan fikirlerin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine önderlik eden eşsiz liderliği, ileri görüşlülüğü ve milletine duyduğu güvenle tarihe yön veren önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Dr. Kileci, aklı ve bilimi esas alan düşüncelerinin bugün de yol gösterici nitelik taşıdığını söyledi.

Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün, çağdaş ve güçlü bir Türkiye idealinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Kileci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine liderlik ederek tarihte eşine az rastlanan bir başarıya imza atmıştır. Askeri dehası, siyasi öngörüsü ve kararlı duruşuyla yalnızca Türk milletinin değil, dünya tarihinin de saygın liderleri arasında yerini almıştır. Atatürk, bizlere bağımsız bir vatanın yanı sıra çağdaş uygarlık hedefiyle şekillenen güçlü bir Cumhuriyet ve büyük bir fikir mirası bırakmıştır. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemek; aklı, bilimi ve eğitimi rehber edinerek ülkemizi daha ileriye taşımakla mümkündür. Fikirleri, eserleri ve Cumhuriyete duyduğu inanç, nesiller boyunca yaşamaya devam edecektir."

Dr. Kileci, mesajını "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diyerek tamamladı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Köydeki tartışma kanlı bitti 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 13:22:43. #.0.2#
SON DAKİKA: SANKO Hastanesi Genel Müdürü Kileci, Atatürk'ü anma mesajında bilime vurgu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android