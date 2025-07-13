SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı\'dan 15 Temmuz mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk Milleti'nin vatanının bölünmez bütünlüğü ve istikbali uğruna kararlılıkla mücadele edip 15 Temmuz 2016'da büyük kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmaları ve aziz milletimizin nice bedeller ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyenler, her daim mutlak hezimete uğramıştır" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında şunları kaydetti:

"Vatan topraklarımıza göz dikenlere bu toprakların sahipsiz olmadığını tarih boyunca yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarıyla gösteren yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016'da da aynı cesaret ve kararlılıkla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ülkesine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin bekasına, birliğine ve geleceğine kastedenlere karşı dimdik ayakta durmaya devam edecek, düşmanlara karşı asla taviz verilmeyecektir."

Prof. Dr. Dağlı, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP