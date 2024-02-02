Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engellilere Kurs ve Eğitim Veriyor

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Engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelliler Yaşam Merkezinde engellilere yönelik her branşta kurs ve eğitim veriliyor. Engelliler bu merkezde meslek öğrenmenin yanı sıra hayatı daha eğlenceli yaşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi, kentteki engellilere yönelik sağlık ve eğitim alanlarında hizmet veriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün engelli bireylere yönelik hassasiyetiyle hizmet veren Engelliler Yaşam Merkezi'nde fizik tedavinin yanı sıra ahşap, örgü, el sanatları ve daha birçok branşta kurs veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi araçlarıyla evlerinden alınan engelliler, belirlenen saatler içerisinde kurslara katılıp, hem meslek öğreniyor hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Memur adayı engelli bireyler de bu merkezde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanıyor. Engelliler Yaşam Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenler, sınav konularını anlatarak, memur adayı engellileri sınava hazırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla hayallerindeki mesleklere kavuşmanın heyecanını yaşayan engelli bireyler, bu kurs sayesinde hayata daha pozitif bakıyor. - ŞANLIURFA