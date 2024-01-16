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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri Kış Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri Kış Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor

Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkezlerde meslek sahibi oluyor. Dikiş nakıştan el sanatlarına, okuma yazma kursunda Kuran kursuna, Bilgisayar kursundan spora kadar birçok kursun düzenlendiği Kadın Destek merkezlerinde kursiyer sayısı her geçen gün artıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri Kış Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor
16.01.2024 - 11:10,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkezlerde meslek sahibi oluyor.

Şanlıurfalı kadınların en uğrak mekanları haline gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Meslek edindirme kurslarının düzenlendiği merkezlerde kadınlar meslek öğreniyor.

Dikiş nakıştan el sanatlarına, okuma yazma kursunda Kuran kursuna, Bilgisayar kursundan spora kadar birçok kursun düzenlendiği Kadın Destek merkezlerinde kursiyer sayısı her geçen gün artıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sırrın Karşıyaka Kadın Destek Merkezine gelen kadın kursiyerler burada el becerilerini geliştirip meslek sahibi oluyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri Kış Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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